Amics juega hoy la final de la Lliga Valenciana

Amics Castelló se medirá este miércoles, a partir de las 19:00 horas, al HLA Alicante, vigente campeón, en la final de la Lliga Valenciana. Un encuentro que se disputará en el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real. El equipo castellonense, dirigido por José Luís Pichel por segunda campaña consecutiva, afronta el duelo como una nueva prueba de su preparación antes de comenzar su andadura en Segunda FEB,.

Los dos conjuntos se han repartido las últimas cuatro ediciones de la Lliga Valenciana en las que coincidieron en Primera FEB. El HLA Alicante se proclamó campeón en las tres primeras, mientras que el Amics Castelló conquistó el título en 2024. La pasada temporada, el equipo alicantino volvió a levantar el trofeo tras imponerse en la final al Maderas Sorlí Benicarló en Calpe.

La final de este miércoles supondrá, por tanto, otro test de nivel para el conjunto castellonense dentro de su preparación. Ambos equipos ya se vieron las caras el pasado 2 de septiembre en un encuentro amistoso disputado a puerta cerrada en Alicante. En aquella ocasión, el conjunto alicantino se mostró superior y se llevó la victoria.

Tras el acuerdo alcanzado entre la FBCV y el Ayuntamiento de Vila-real, el Centro de Tecnificación Deportiva de Vila-real va a ser este año el escenario de todas las Finales de la Lliga Valenciana en las categorías FEB. Tras la Final Primera FEB de este miércoles, llegarán las otras dos el sábado 26 de septiembre: Final Femenina y Final Tercera FEB. El partido podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana (FBCV).