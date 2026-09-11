La hora de Gulacsi en el Villarreal

Pocas veces una actuación bajo palos ha resultado tan convincente para un equipo después de un debut en el que se encajan tres goles. Aunque, siendo sinceros, el listón que había dejado su compañero Luiz Junior no estaba precisamente demasiado alto. Lo que sí parece claro es que Peter Gulacsi ha dado un paso al frente y se perfila como el nuevo guardameta titular del Villarreal para los próximos encuentros.

El veterano portero húngaro, incorporado al conjunto amarillo este pasado verano, disputó este martes sus primeros minutos oficiales con el Villarreal en el Signal Iduna Park de Dortmund. A pesar de la derrota, Gulacsi protagonizó varias intervenciones de mérito que permitieron a su equipo mantenerse con vida durante buena parte del encuentro. Entre todas ellas destacó especialmente una gran parada en un mano a mano frente a Fabio Silva.

Más allá de esa intervención, el guardameta transmitió seguridad a su defensa, especialmente en los balones aéreos y en las acciones a balón parado. Además, conviene poner en contexto los tres tantos recibidos: uno de ellos fue en propia puerta y otro llegó desde el punto de penalti.

Iñigo Pérez: "Peter ha tenido una actuación fantástica. En el momento clave nos ha sostenido con dos ocasiones claras que nos han permitido estar cerca. Estas noches ya las ha vivido. Hay que felicitarle y ojalá sea capaz de seguir dando este nivel"

La portería se había convertido en uno de los principales problemas del Villarreal después del irregular comienzo de temporada de Luiz Junior. Preguntado por la situación antes del partido europeo, el técnico amarillo, Iñigo Pérez, dejó claro que jugaría aquel portero que ofreciera un mejor rendimiento.

Después de la actuación de Gulacsi en Alemania, las palabras del entrenador navarro parecen indicar que el húngaro se ha ganado una oportunidad en los próximos partidos: "Peter ha tenido una actuación fantástica. En el momento clave nos ha sostenido con dos ocasiones claras que nos han permitido estar cerca. Estas noches ya las ha vivido. Hay que felicitarle y ojalá sea capaz de seguir dando este nivel", señaló el técnico.

Si no surge ningún contratiempo, el próximo lunes, frente al Betis, Gulacsi tendrá la oportunidad de estrenarse en La Cerámica y confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut.