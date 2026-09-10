La portería a cero, clave en el liderato del Castellón

El Castellón ha convertido la defensa en una fortaleza en este arranque de temporada después de encajar un solo gol en cuatro partidos disputados. Matthys ha visto perforada su portería únicamente frente al Celta Fortuna, aunque sin consecuencias, ya que su equipo se impuso por 1-2 en Balaídos.

El conjunto de Pablo Hernández es el mejor de Segunda División en este apartado, empatado con el Leganés y el Oviedo, que también han recibido un tanto. Todo esto pese al estilo ofensivo de un equipo que asume muchos riesgos atrás y que de momento ha sabido encontrar el equilibrio necesario para mantenerse firme atrás.

Gracias a esa solidez, los orelluts han sumado 10 puntos de 12 posibles para situarse líderes. Defenderán esa condición frente al Girona, uno de los grandes candidatos al ascenso.