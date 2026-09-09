Iñigo se desespera por la ocasiones falladas

El Villarreal se marchó de Dortmund con las manos vacías, pero Iñigo Pérez quiso poner en valor la personalidad de su equipo. El técnico amarillo compareció tras el encuentro con un sentimiento agridulce: orgullo por el juego de sus jugadores y frustración por una derrota que, a su juicio, vuelve a castigar la falta de acierto y los errores en momentos decisivos.
«No hay que tener temor ante nadie. Hemos hecho un partido brillante, pero es desesperante. No acertamos en las ocasiones», resumió Pérez. El entrenador reconoció que el equipo debe elevar su nivel defensivo después de encajar nuevamente tres goles. «Tenemos que defender mejor porque nos han vuelto a hacer tres goles. Nos vamos disgustados, pero hacemos cosas bien. Pero decirlo públicamente cuando no ganamos, nos deja en mal lugar».
El Villarreal tuvo opciones y compitió de tú a tú, aunque sufrió especialmente en determinados momentos del encuentro. Pérez destacó la aceleración del rival tras la entrada de Fabio Silva «Hubo una fase del partido que con la entrada de Fabio han acelerado. Si te equivocas un poco, te penalizan», explicó.
El buen partido de Gulacsi
En ese contexto apareció una de las grandes figuras de la noche: Gulacsi. «Hemos salvado con su actuación varias ocasiones. Hemos sufrido, pero el partido ha estado bien competido. Ha tenido una actuación fantástica. En el momento clave nos ha sostenido porque ha parado dos ocasiones claras y nos permitió estar cerca. Se nota que ha vivido este tipo de noches. Hay que felicitarle y esperamos que siga dando este nivel».
El técnico quiso contextualizar la actuación de su equipo teniendo en cuenta el escenario, el rival y el camino recorrido hasta llegar a una noche como la de Dortmund. Sin embargo, no escondió que todavía hay aspectos importantes por corregir. «Fuera de la rueda de prensa diré las cosas buenas que hay de este partido, por dónde venimos, el rival, el ambiente... Después de ver el partido y cómo lo han jugado, puedo decir que estoy satisfecho y orgulloso», afirmó.
Pero inmediatamente después llegó la autocrítica. «La verdad prevalece y debemos mejorar. Tenemos que ser obsesos de los detalles porque creo que este tipo de torrente de ataque se materializará en goles. Hasta que no llegue eso tenemos que mejorar».