Buenas sensaciones y liderato

El Castellón ha logrado una brillante victoria frente al Albacete por 2-0 para situarse en el liderato de Segunda División tras cuatro jornadas disputadas.

El equipo albinegro fue claramente de menos a más en un partido en el que no logró plasmar su dominio con ocasiones en la primera parte, pero en el que dio un acelerón en la reanudación para superar con rotundidad la resistencia de los manchegos.

Camara y Suero marcaron los tantos de un Castellón que dispuso de tres ocasiones clamorosas para ampliar la renta.

A destacar el debut del centrocampista colombiano de 18 años Matías Orozco, que ofreció buenos minutos como suplente, y la actuación de Suero, que marcó cinco minutos después de ingresar en el terreno de juego.

El Castellón defenderá su liderato el próximo sábado en su visita al Girona.