El Castellón busca su primera victoria en el SkyFi Castalia

El Castellón afronta su segundo intento de victoria como local esta temporada en el partido que le mide al Albacete este domingo.

Los albinegros, que han logrado un pleno de triunfos en los dos encuentros que han disputado a domicilio, buscan estrenar su cuenta de éxitos en el SkyFi Castalia.

En su primer partido empataron a cero frente al Sabadell. Ahora tratarán de mejorar aquel registro ante un rival que no ha sumado aún en las tres primeras jornadas.

Los de Pablo Hernández llegan a este choque sin los lesionados Fabrizio Brignani e Ilias Kostis y con la duda de Adam Jakobsen, que sufrió una lesión en el calentamiento del choque frente al Sabadell cuando partía como titular y que tampoco ha jugado frente al Celta Fortuna.

Habrá que ver si el técnico cuenta con sus dos últimos fichajes, Federico Ceccherini y Matías Orozco, que buscan estrenar convocatoria. Tampoco ha entrado en ninguna citación Tincho Conde, que finalmente ha permanecido en el cuadro albinegro una vez concluido el mercado de verano.