El Castellón pesca talento en Brighton con Matías Orozco

El CD Castellón ya tiene nuevo refuerzo para su centro del campo. Matías Orozco, joven talento colombiano perteneciente al Brighton, llega a Castalia cedido en la recta final del mercado para reforzar la plantilla de Pablo Hernández

Orozco es un joven talento nacido en Barranquilla el 1 de diciembre de 2007. El Brighton apostó por su talento tras su etapa en el Deportivo Cali y considera que su cesión al Castellón puede ser un paso importante en su proceso de formación.

El cafetero llega para ocupar el espacio dejado por Marc-Olivier Doué, recientemente traspasado al Cádiz. Los albinegros ingresarán medio millón de euros por la venta del medio centro toda vez que se guardan un porcentaje de una futura venta. Su etapa como albinegro dejó momentos destacados. La pasada temporada firmó tres goles, su mejor registro anotador, y todos ellos tuvieron un peso especial: llegaron en victorias ante Málaga, Deportivo y Mirandés.

Un nuevo puente aéreo Brighton-Castalia

La llegada de Orozco confirma, además, la creciente relación entre el Brighton y el Castellón. El colombiano se convierte en el segundo futbolista del conjunto inglés que aterriza cedido este verano en la entidad albinegra, después de la incorporación del extremo Rodrigo Rego.

“Sí, contento de poder llegar a ese equipo, con unas sensaciones muy grandes, con objetivos claros y, bueno, alegre por mi primer entreno del día de hoy”, afirmó Orozco en sus primeras declaraciones a los medios del club como jugador del Castellón

Con apenas 18 años, Matías Orozco aterriza en Castellón ante una gran oportunidad. El club albinegro cubre la salida de Doué, pero lo hace con una apuesta de futuro y con un futbolista que todavía tiene mucho margen de crecimiento.

Ahora será el césped de Castalia el que dicte sentencia. Orozco llega con la misión de adaptarse cuanto antes, ganarse la confianza de su técnico y hacerse un hueco en la competición.

El Castellón ya tiene nuevo pivote. Y el joven colombiano quiere aprovechar su oportunidad.