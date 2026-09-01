El NBF se renueva para competir otro año en Liga Challenge

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló ya tiene definida su plantilla para la temporada 2026-2027. El conjunto castellonense apuesta por combinar la continuidad de varias jugadoras de la casa con la llegada de seis nuevos fichajes para afrontar un nuevo curso en la Liga Femenina Challenge, la segunda categoría del baloncesto nacional.

El proyecto continuará, por décimo año consecutivo, bajo la dirección de Jaume Tormo. Junto a él seguirán Juan Silvestre, que ejercerá como segundo entrenador, preparador físico y fisioterapeuta, y la delegada Luna Altabás. La principal novedad en el cuerpo técnico será la incorporación de Mónica Ahinzón como nueva delegada.

En cuanto a la plantilla, continuarán defendiendo los colores del NBF Castelló Laura Campos, Lourdes Ruiz, Lucía Jóvena, Judith Gómez y Aina Ferri, que aportarán continuidad a un proyecto que incorpora seis nuevas jugadoras.

Seis fichajes para reforzar la plantilla

Jaume Tormo junto a la plantilla del NBF | NBF

Carol Arfinengo

La madrileña Carol Arfinengo, que puede desempeñarse como alero o ala-pívot, se formó en la cantera de Rivas y cuenta también con experiencia en el baloncesto universitario estadounidense.

A lo largo de su trayectoria en España ha defendido las camisetas de Paterna, Bembibre/Estepona, Canoe, Coruña, Andratx Mallorca y Sevilla. La jugadora destaca su capacidad para el lanzamiento exterior, la defensa y el juego en transición, además de aportar físico al conjunto castellonense.

Margarida Junqueira

Margarida Junqueira llega al NBF Castelló con 28 años y una amplia experiencia en el baloncesto portugués y español. La alero se formó en el Seixal Clube 1925, donde militó durante siete temporadas, antes de continuar su carrera en equipos como el Sport Algés e Dafundo, el S.I.M.E.C.Q. y el GDESSA.

Posteriormente dio el salto al baloncesto español, donde ha jugado en el CB Ciudad de Moguer y durante las dos últimas temporadas en Lanzarote, en Liga Femenina 2.“De mi parte pueden esperar intensidad, compromiso, ganas y ayudar a que el equipo sea más equipo”, asegura la jugadora portuguesa.

Brianna Jackson

La estadounidense Brianna Jackson reforzará el juego interior del Fustecma NBF Castelló. Capaz de jugar tanto de ala-pívot como de pívot, fue elegida Jugadora del Año del Estado de Virginia durante dos temporadas en su etapa de instituto.

Posteriormente pasó por la Universidad de Miami, donde terminó su primer año como sexta jugadora de la ACC en tapones, y por Troy University. Allí firmó varios récords de la institución, con 21 y 22 rebotes en un mismo partido y ocho tapones como mejor registro.

Jackson inició su carrera profesional en Chile, en el Puente Alto Fem, y posteriormente jugó en México con las Abejas de León y los Colibrís de Cacahoatán, equipo en el que ejerció como capitana y fue elegida MVP.

La nueva incorporación destaca su capacidad para aportar “anotación tanto interior como exterior, además de protección del aro en defensa”.

Teresa da Silva

Teresa da Silva, base y escolta, llega al conjunto castellonense después de desarrollar una trayectoria internacional que comenzó en el baloncesto universitario estadounidense, en la NCAA División 1.

Tras finalizar su etapa universitaria inició su carrera profesional en Islandia y Rumanía, antes de competir la pasada temporada en el Reino Unido.

La jugadora se define como una baloncestista con un amplio repertorio ofensivo y capacidad para anotar desde diferentes posiciones. Además, destaca su envergadura y físico como dos de sus principales virtudes defensivas en el perímetro.

Irene Fernández de Caleya

La escolta y alero Irene Fernández de Caleya se formó íntegramente en el TGN Bàsquet de Tarragona antes de dar el salto a Estados Unidos, donde ha disputado las últimas cuatro temporadas.

Durante sus dos primeros años jugó en Casper, Wyoming, logrando el título de conferencia en ambas campañas. Posteriormente continuó su formación y experiencia deportiva en Wagner College, en Nueva York.

“Soy una jugadora polivalente y puedo jugar en varias posiciones, aunque principalmente soy una 2/3. Puedo aportar intensidad, juego rápido, polivalencia, compromiso, ritmo y competitividad”, explica la nueva jugadora del NBF Castelló.

Serena Tchida

La última incorporación es Serena Tchida, una pívot formada en Concordia University, donde puso el broche a su etapa universitaria siendo elegida MVP de la liga y formando parte del First Team All-Canadian.

Con sus 1,85 metros de altura, Tchida aportará físico, energía y presencia en ambos lados de la pista. La jugadora se define como una deportista “competitiva y que antepone al equipo por encima de todo”.

Con una plantilla que combina la continuidad de jugadoras ya consolidadas en el proyecto con seis nuevas incorporaciones, y con novedades también en el cuerpo técnico, el Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló afronta la temporada 2026-2027 con una plantilla renovada y el objetivo de seguir creciendo y consolidándose en la Liga Femenina Challenge.