El CD Castellón refuerza su defensa con la experiencia de Federico Ceccherini

Su llegada supone un importante refuerzo para la línea defensiva del equipo orellut, que suma a sus filas a un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol italiano.

Ceccherini se formó en las categorías inferiores del Livorno, club con el que dio el salto a la Serie A en 2013. Posteriormente, desarrolló buena parte de su carrera en equipos como el Crotone, la Fiorentina y el Hellas Verona, donde llegó a convertirse en una pieza destacada de la defensa.

El defensa estaba libre, tras finalizar su vínculo con el Cremonese. A lo largo de su carrera, Ceccherini ha disputado 227 encuentros en la Serie A, acumulando una experiencia que ahora pondrá al servicio del CD Castellón. En ellos ha anotado cinco tantos para demostrar que puede ser un futbolista aprovechable en la estrategia ofensiva

Con su fichaje, el club albinegro incorpora veteranía y conocimiento de la élite europea para apuntalar su defensa hasta, al menos, el verano de 2027. Ceccherini cubre así el importante hueco que dejó en la plantilla la grave lesión de su compatriota Brignani.