El Villarreal conocerá hoy a sus rivales para la Champions

El Grimaldi Forum de Mónaco acogerá, a partir de las 18.00 horas, el sorteo de la fase liga de la máxima competición continental, en el que se definirán los ocho rivales a los que se enfrentará el Submarino Amarillo en la primera fase del torneo. El conjunto amarillo será uno de los cinco representantes españoles en la competición, junto a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Betis. La Champions League echará a rodar oficialmente a partir del próximo 8 de septiembre.

Los 36 equipos participantes están distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes en función de su coeficiente UEFA. El Villarreal CF parte desde el bombo 3 y disputará ocho encuentros ante ocho rivales diferentes, con cuatro partidos en el Estadio de la Cerámica y otros cuatro lejos de casa.

Cada equipo se medirá a dos clubes procedentes de cada uno de los cuatro bombos, aunque el sorteo mantiene algunas restricciones: los equipos no podrán enfrentarse a clubes de su misma federación nacional ni tener más de dos rivales de una misma federación extranjera.

Los posibles rivales del Submarino Amarillo

El Villarreal CF podría afrontar un calendario apasionante, con algunos de los grandes nombres del fútbol europeo en el horizonte.

Desde el bombo 1, el conjunto amarillo podría medirse a PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City o Arsenal. Los otros tres representantes españoles —Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid— no podrán cruzarse en su camino durante esta fase.

En el bombo 2, los posibles adversarios son Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas y PSV Eindhoven, mientras que el Real Betis queda descartado por pertenecer a la misma federación.

El Villarreal también podrá encontrarse con otros equipos de su propio bombo: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk o Galatasaray.

Por último, todos los clubes del bombo 4 estarán disponibles para el conjunto castellonense: Slavia de Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah Bakú.

La Cerámica vuelve a soñar con Europa

La fase liga se disputará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas que marcarán el primer gran desafío europeo de la temporada. El calendario definitivo, con las fechas y horarios de cada encuentro, será comunicado por la UEFA como máximo el sábado 29 de agosto.

La gran final de esta edición de la Champions League se celebrará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Antes, el Villarreal CF tendrá por delante un nuevo camino por recorrer. Ocho rivales, ocho noches de competición y un mismo objetivo: volver a hacer vibrar a la familia grogueta en las grandes citas del fútbol europeo.