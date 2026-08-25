Castalia espera un césped en condiciones para recibir al Albacete el 6 de septiembre

El Castellón no tuvo el inicio de temporada esperado tras firmar un discreto partido ante el Sabadell. Un encuentro que dejó una panorámica poco habitual como fue el mal estado del césped de Castalia. Un problema que desde el club esperan que esté solucionado para el próximo duelo liguero ante el Albacete, el próximo 6 de septiembre.

Desde la entidad albinegra aseguran que el problema tiene su origen en un retraso en la planificación de la siembra y el crecimiento de la hierba. Un problema del que se informó a La Liga, llegando incluso a pedir un cambio de escenario.

Sea como fuere la realidad es que el escenario fue un contratiempo para los locales como dejó claro el técnico Pablo Hernández: "No me gusta poner la excusa del campo, pero hoy nos ha limitado. Es una lástima que tengamos que jugar en casa con el estado del césped así», lamentó el entrenador castellonense. «A mitad de semana hablamos con LaLiga para valorar la posibilidad de aplazar el partido porque el césped estaba injugable", explicó.

El técnico quiso reconocer, no obstante, el trabajo realizado por los operarios para tratar de mejorar la superficie. «Han hecho todo el esfuerzo posible, pero el campo no estaba en las mejores condiciones. Tenemos que analizar qué ha fallado porque, cuando jugamos en casa, necesitamos que el terreno esté bien. Por nuestro planteamiento, esta situación nos ha perjudicado más a nosotros», añadió.

Hernández también reconoció no haber recibido todavía una explicación completa sobre lo sucedido y confió en que el problema quede resuelto para el próximo compromiso en Castalia, previsto para el 6 de septiembre ante el Albacete. «Este partido ya ha pasado. Ahora tenemos que intentar que el campo llegue en las mejores condiciones al próximo encuentro porque necesitamos un buen terreno de juego para poder jugar como queremos», concluyó el preparador albinegro.