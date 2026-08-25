El Villarreal cierra el fichaje de Nathan Saliba

El Villarreal anunciará en las próximas horas el fichaje de Nathan Saliba, canadiense de 22 años que llega procedente del Anderlecht y por el que la entidad castellonense abonará 15 millones de euros. Un mediocentro que dotará de mayor dinamismo y fondo de armario una demarcación exigente en la que este año habrá dos canteranos como Maciá y Diatta.

El futbolista llegará hoy a España para completar los trámites y firmar por el conjunto azulejero para las próximas cinco temporadas. El "submarino" tanteó varias opciones, incluso la de algún futbolista más experimentado, pero finalmente ha decidido apostar por un jugador de futuro al que seguía la pista desde su época en la MLS.

Internacional con su país y mundialista este pasado verano, en el “submarino” volverá a verse las caras con dos compatriotas como son Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. De esta forma completará un centro del campo en el que Iñigo Pérez ya tiene a su disposición a Pape Gueye, Comesaña y los canteranos Diatta y Carlos Macià.

Nathan-Dylan Saliba recaló el pasado verano en el Anderlecht en una transferencia tasada en 2 millones de euros. Nombrado 'Jugador Joven del Año' en Canadá en 2024, cuenta con ascendencia haitiana y libanesa. Precisamente el pasaporte haitiano le permite jugar como comunitario gracias al artículo 64 del Acuerdo de Samoa, sucesor del tratado de Cotonú.

Saliba es un mediocentro que destaca por su dinamismo y despliegue en el centro del campo y su gran capacidad para robar balones . No es un jugador alto (1.73) pero su agresividad defensiva le convierten en un jugador perfecto para la presión alta que propugna Iñigo Pérez y que permite robar en campo rival. Durante este periodo ha destacado también por su capacidad ofensiva y buen golpeo de balón