El Campeón del Mundo, Sebastián Mora, analiza la sexta etapa de La Vuelta para Onda Cero

Con salida de Alcossebre y llegada a Castellón, la sexta etapa de la vuelta discurre íntegramente por las carreteras provinciales.

Un etapa de 177 KM, con un puerto de tercera (el Coll de la Bandereta), dos de segunda (La Serratella y el Desierto de las Palmas) y la gran atracción de la jornada : la segunda subida al Desierto de las Palmas pero con el ascenso hasta El Bartolo. Una carretera que no está asfaltada y que cuenta con un par de rampas que alcanzan un brutal desnivel del 20%. Desde ahí, 20 Km de bajada y llano hasta la meta situada en la capital de La Plana

Hoy, en Más de Uno Castellón de Onda Cero, todo un campeón de Mundial y ex ciclista del Movistar como es Sebastián Mora, nos ha atendido desde la Republica Checa para analizar los platos fuertes de la jornada y el favoritismo de Tadej Pogacar

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