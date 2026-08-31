CD Castellón: Ganar en Vigo para comenzar con los mejores

El Castellón cierra esta noche la jornada en Segunda y lo hace con la que será su segunda visita consecutiva a un filial. En esta ocasión los albinegros se medirán al Celta Fortuna en Balaídos a partir de las 21:30 horas, un encuentro atractivo ante un rival que ya demostró de los que es capaz en la última jornada liguera

El conjunto castellonense llega con cuatro puntos de seis posibles y la posibilidad de terminar la jornada como líder, aunque todavía tiene aspectos por mejorar. Enfrente tendrá a un Celta Fortuna que suma los mismos puntos y atraviesa un gran momento, después de lograr el ascenso mediante el play off y mantenerse invicto tanto en pretemporada como en las dos primeras jornadas.

El Castellón intentará poner fin a la buena racha del filial vigués, que no pierde desde el pasado 17 de mayo. Para ello , según el técnico Pablo Hernández, deberán sacar enseñanzas del último partido: "Una de las claves va a ser aprender del último partido y mejorar nuestra versión, exigirnos más físicamente. Si queremos ganar al Celta Fortuna, físicamente tenemos que dar un pasito adelante, porque nos va a exigir mucho. Lo hemos trabajado y hablado esta semana", dijo.

La duda de Jakobsen y el regreso de Sienra

Agustín Sienra en Castalia | CD Castellón

La principal incógnita en el equipo de Pablo Hernández es Adam Jakobsen, lesionado durante el calentamiento ante el Sabadell. El técnico decidirá a última hora si puede participar. De la misma forma todo hace indicar que el argentino Sienra regresará al eje de la zaga.

No estarán Fabrizio Brignani, Ilias Kostis ni Federico Ceccherini. Brignani continúa de baja tras sufrir una lesión de larga duración, mientras que Kostis sigue recuperándose de una dolencia de la pasada temporada. Ceccherini, recién incorporado, todavía necesita ponerse a punto después de llegar sin haber realizado la pretemporada