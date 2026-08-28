Iñigo quiere estrenarse con el Villarreal en Mendizorroza

Tras comenzar el curso puntuando en las dos primeras jornadas, el Villarreal afronta el tercer partido consecutivo a domicilio de la temporada. Los amarillos, que buscan la primera victoria de la nueva era con Iñigo en el baquillo, aterrizan en Mendizorroza para evaluar las buenas sensaciones del equipo local en un escenario habitualmente poco propicio para sus intereses.

El submarino quiere dar continuidad a las buenas sensaciones que ofreció en el Metropolitano, donde acumularon méritos para lograr la victoria. Eso sí, deberán imponerse a un rival que ha comenzado muy bien la temporada y en un estadio en el que no gana desde la temporada 19/20, cuando lo hizo con Javier Calleja en el banquillo y con un tanto sobre la hora de Fer Niño

Desde entonces han sumado tan sólo dos empates y tres derrotas en un estadio donde no han ganado ni con Unai Emery ni con Marcelino. La pasada temporada los amarillos empataron con un golazo de Pépé en el minuto 98

Iñigo: "Para ganar hoy tenemos que aprender la lección de Santander"

El técnico navarro, Iñigo Pérez, sabe de la necesidad de igualar la intensidad alavesa: "Siempre hablo de frecuencia emocional o ambiental y es parecido al de Santander, con aficiones muy involucradas. Un juego específico, más directo, más vertical, que, si no igualas, te sientes acosado y con vértigo. Igualar la frecuencia emocional y luego imponerte en el juego. Aprendimos la lección en Santander”

De la misma forma apostará por la continuidad, dejando las rotaciones para más adelante: "Soy un entrenador que le gusta utilizar a todos sus jugadores, siempre y cuando haya podido ver en ellos la capacidad para responder a el partido. Veo que todo el mundo está capacitado, se refrenda en cada entrenamiento y están con ganas de participar. Cuando el volumen de partidos aumente, veremos cambios y combinaciones"