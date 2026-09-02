El Villarreal supera los 19 mil abonados para una Cerámica que este año crece

El Villarreal CF volverá a contar esta temporada con el respaldo de más de 19.000 abonados, una cifra que confirma la fidelidad de su afición y mantiene la tendencia registrada durante los últimos años, en los que el club ha rondado habitualmente los 20.000 carnés.

Este dato cobra especial relevancia después de los cambios y trabajos realizados durante el verano con motivo de la remodelación del Estadio de la Cerámica. Las actuaciones han permitido mejorar diferentes aspectos del recinto, especialmente los accesos y las condiciones de seguridad. Y pese al aumento de precios, eso no ha afectado de forma significativa al número de abonados.

Además, las obras han permitido ampliar la capacidad del estadio, que pasa a tener un aforo de 23.173 espectadores. De esta manera, se recuperan parte de los asientos que no pudieron utilizarse durante la pasada temporada.

El nuevo reparto del estadio contempla algo más de 21.000 localidades destinadas a la afición local y alrededor de 2.000 plazas para los seguidores visitantes. La pasada campaña, más de 600 asientos de la zona reservada a las aficiones rivales no estuvieron disponibles, una situación que ha quedado resuelta tras la remodelación, permitiendo utilizar nuevamente toda la grada.

La ampliación de localidades también beneficiará a la zona local. Hasta ahora, la elevada ocupación por parte de los abonados y las limitaciones de aforo impedían al club poner determinadas entradas a la venta. Con el incremento de asientos disponibles, esta situación cambiará durante la presente temporada.