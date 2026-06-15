El Estadio de la Cerámica da un nuevo paso en su transformación

El Villarreal CF mantiene su apuesta por la modernización del Estadio de la Cerámica. El club amarillo ha puesto en marcha una nueva fase de actuaciones con el objetivo de seguir perfeccionando las instalaciones y ofrecer una mayor comodidad y seguridad a los aficionados.

Los trabajos incluyen la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, una actuación que permitirá optimizar los accesos y agilizar la movilidad de los espectadores durante las jornadas de partido.

Además, la entidad presidida por Fernando Roig levantará un edificio anexo entre las gradas de Fondo Norte y Tribuna. La nueva infraestructura albergará espacios destinados a la actividad deportiva y nuevas zonas de aparcamiento, ampliando así los servicios disponibles y mejorando la experiencia de los aficionados y asistentes a los eventos que acoge el recinto.

Estas actuaciones dan continuidad al ambicioso proceso de renovación iniciado en 2023 con motivo del centenario del club, una transformación que ha situado al Estadio de la Cerámica entre los recintos más modernos y singulares del fútbol español.

Posibles cambios en algunas localidades

Grada de La Cerámica con reformas | Villarreal CF

El Villarreal también ha informado de que las obras podrían implicar ajustes puntuales en la distribución de determinadas localidades. Por este motivo, durante la presentación de la campaña de abonos para la temporada 2026-27 se ofrecerán todos los detalles sobre la reordenación prevista.

Asimismo, la entidad contactará de manera individual con los abonados que pudieran verse afectados y les ofrecerá distintas alternativas para que puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus preferencias y mantener así su vínculo con el club castellonense.