La agenda mundialista del Villarreal

El Mundial 2026 ya está en marcha y los internacionales del Villarreal comienzan a desfilar por Estados Unidos, Canadá y México. El primero en entrar en escena será el doble representante amarillo en Canadá, con Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, mientras que unas horas después llegará el estreno de Estados Unidos con el joven Alex Freeman.

Viernes 12 de junio

21.00 horas | Canadá-Bosnia y Herzegovina (Toronto)

Canadá abre su participación en el torneo ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, en el encuentro inaugural del grupo B. Jesse Marsch cuenta con dos futbolistas vinculados al Villarreal, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, para afrontar un debut histórico en casa.

Madrugada del sábado 13 de junio Alex Freeman con la camiseta de USA | onda cero

03.00 horas | Estados Unidos-Paraguay (Inglewood, Los Ángeles)

La selección estadounidense debutará en el Mundial ante Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood. Entre los convocados por Mauricio Pochettino se encuentra el lateral Alex Freeman, una de las incorporaciones del Villarreal y una de las jóvenes promesas del combinado norteamericano.

Madrugada del domingo al lunes

00.00 horas | Costa de Marfil-Ecuador (Filadelfia)

Nicolas Pépé iniciará la andadura de Costa de Marfil en el grupo E frente a Ecuador. Los marfileños regresan a una Copa del Mundo con la intención de pelear por las plazas de clasificación.

Lunes 15 de junio

18.00 horas | Cabo Verde-España, con Logan Costa

Será el turno de Logan Costa. El central amarillo defenderá los colores de Cabo Verde frente a España en un duelo con un componente especial para el defensor nacido en Francia.

Martes 16 de junio

21:00 h, Francia- Senegal, con pape Gueye

Pape Gueye con Senegal | Onda Cero

El centrocampista Pape Gueye disputará su primer compromiso mundialista con Senegal en lo que vislumbra como un gran partido ante Francia. Los africanos tienen papeletas y argumentos para ser una de las sorpresas de la cita mundialistas y su puesta en escena será ante una de las grandes favooritas como es la selección gala.

Miércoles 17 de junio

19:00 h Portugal- RD Congo, con Renato Veiga

El defensa portugués también se estrenará en la competición con la selección lusa, en una jornada en la que se medirán a la R.D del Congo desde las 19 h del miércoles

Jueves 18 de junio

Ghana, con Thomas Partey, ante Panamá

La semana de los internacionales amarillos se cerrará con la puesta en escena de Ghana. Thomas Partey, que continúa perteneciendo al Villarreal hasta el próximo 30 de junio, será uno de los referentes de las "Black Stars", aunque su situación contractual haya quedado eclipsada por los movimientos del mercado.

En total, hasta ocho futbolistas vinculados al Villarreal tendrán protagonismo en la cita mundialista, una cifra récord para la entidad castellonense, que sigue aumentando su presencia internacional