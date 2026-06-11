El Villarreal 'juega' el Mundial con ocho representantes

La temporada realizada por el Villarreal tiene premio extra para sus jugadores. Y es que el equipo amarillo estará más presente que nunca en una Copa del Mundo. El Mundial que arranca este jueves supondrá un nuevo récord para la entidad amarilla, que contará con una cifra de futbolistas sin precedentes. Y es que serán hasta ocho jugadores repartidos entre siete selecciones diferentes, la cifra más alta de su historia.

Nunca antes el Submarino había alcanzado semejante representación en una fase final mundialista. El anterior techo estaba fijado en cinco jugadores, una cifra que logró igualar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Catar 2022. Ahora, el club de la Plana da un paso más y confirma su creciente peso en el panorama internacional.

La delegación grogueta estará formada por Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi con Canadá, Álex Freeman con Estados Unidos, Logan Costa con Cabo Verde, Renato Veiga con Portugal, Pape Gueye con Senegal y Nicolás Pépé con Costa de Marfil. A ellos hay que sumar a Thomas Partey, convocado por Ghana, aunque el centrocampista africano no continuará en el Villarreal una vez finalice su contrato este verano. Hasta el 30 de junio, eso sí, es futbolistas amarillo.

La presencia amarilla se repartirá por tres continentes y refleja el alcance global que ha adquirido la plantilla diseñada por el club. Especialmente llamativa será la doble representación canadiense, mientras que Logan Costa tendrá la oportunidad de liderar a Cabo Verde en la primera participación mundialista de su historia.

Cuatro campeones con elVillarreal

Desde que Juliano Belletti se convirtiera en el primer jugador del Villarreal en disputar un Mundial, en Corea y Japón 2002, el crecimiento ha sido constante. Veinticuatro años después, el club amarillo afronta la Copa del Mundo con una representación récord. Hasta la fecha cuatro futbolistas se han proclamado campeones del Mundo siendo futbolistas del club groguet: el propio Belletti (que firmó su contrato durante el Mundial), Joan Capdevila con España en 2010 y, más recientemente, Foyth y Rulli con Argentina.