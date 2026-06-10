El Villarreal renueva su confianza en sus técnicos de cantera

En el Villarreal se dan por más que satisfechos por la campaña que han firmado sus principales equipos de la cantera. Tanto es así que el club de La Plana ha confirmado de una tacada la continuidad de David Albelda (Villarreal B), David Cifuentes (Villarreal C) y Pepe Reina (juvenil). Una apuesta clara por seguir con la línea trazada durante esta temporada.

Lo cierto es que el club castellonense considera que todos ellos han cumplido con los objetivos propuestos. Y, lo que es más importante dado su carácter de formadores, han mejorado y hecho crecer a los jóvenes valores amarillos que han tenido a sus órdenes. En el caso de Albelda con el primer filial y pese a contar con un grupo muy joven con varios futbolistas en edad juvenil, los amarillos alcanzaron el playoff de ascenso a Segunda donde cayeron en Zamora en tiempo de descuento. Futbolistas como Diatta, Macià, Hugo López, Gaitán o Budesca han estado ya en dinámica del primer equipo gracias a su mejora durante la presente temporada.

En el Villarreal C, David Cifuentes “Cifu”, ha firmado la mejor temporada del segundo filial amarillo para disputar, por primera vez , la promoción de ascenso a Segunda FEB y donde estuvo cerca de conseguirlo

La temporada de Reina en la Youth League

Pepe Reina | Villarreal CF

Quien continuará en el juvenil en su primera experiencia como técnico Pepe Reina. Terceros en Liga donde fueron de menos a más, la temporada queda marcada por su espectacular UEFA Youth League. En ella el Villarreal firmó un espectacular registro con 5 victorias en los 6 partidos de la fase de liga, clasificándose como quintos. Ya en eliminatorias alcanzaron unos históricos cuartos de final, donde finalmente cedieron ante el PSG tras un partido donde fueron mejores que el gigante francés