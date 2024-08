Pablo Herrera engrandece su leyenda y peleará por una nueva medalla

El castellonense Pablo Herrera y su compañero Adrián Gavira, han hecho de nuevo historia al clasificarse este lunes para los cuartos de final del torneo olímpico de vóley playa de los Juegos de Paris 2024. El dúo español se ha asegurado así un diploma olímpico tras derrotar a los polacos Michal Bryl y Bartosz en dos sets, con parciales de 23-21 y 21-18. De esta forma se medirán al vencedor del enfrentamiento de los octavos entre los estadounidenses Evans-Budinger y los noruegos Mol-Sorum por una plaza en las semifinales.

El encuentro resultó ser igualado. En el primer parcial los españoles llevaron la iniciativa desde el primer punto pero no se decidió hasta el tramo final donde se decantó (23-21) para Herrera-Gavira Igualmente ajustada fue la segunda manga donde se llegó con igualdad de 13-13. Fue entonces cuando los españoles cobraron una ventaja que no perdieron ya hasta le final para imponerse por 21-18 .

El grauero explotó de alegría al final del partido y explicó sus sensaciones: "Nos merecíamos este resultado. No me lo creía, luego he visto a Adri al final de la pista y nos hemos abrazado. Estoy muy contento. Hemos roto esa barrera que teníamos con los octavos. Ahora toca descansar y disfrutar un poco de la familia también"

Desde la plata con Javier Bosma en Atenas 2004, Pablo Herrera nunca había superado el cruce de los octavos de final. Ahora , con Adrián Gavira, buscarán una nueva medalla que agrande una leyenda ya de por sí enorme .