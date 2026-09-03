El Villarreal afronta cinco partidos en 15 días antes del parón de selecciones

El Villarreal debutará ante su afición este sábado con motivo del partido que le medirá al Deportivo de La Coruña y que supondrá el punto de partida de una secuencia con mucha carga competitiva.

Y es que los amarillos disputarán cinco encuentros en 15 días antes de afrontar el primer parón de selecciones, con dos jornadas intersemanales consecutivas en las que jugarán Champions y Liga.

Tras el choque frente al equipo gallego, los groguets debutarán en la máxima competición europea visitando al Borussia Dortmund el martes 8 de septiembre. Seis días después se enfrentarán al Betis en la Cerámica en el encuentro que cerrará la jornada 5 en Primera División.

El jueves 17 tendrán otra jornada intersemanal en la competición doméstica visitando al Málaga y tres días después recibirán al Levante. Tras esta secuencia, el Villarreal estará tres semanas sin jugar, retomando el fin de semana del 11 de octubre visitando al Real Madrid.