VILLARREAL CF

El Villarreal afronta cinco partidos en 15 días antes del parón de selecciones

Los amarillos tendrán jornada intersemanal en Champions y Liga

ondacero.es

Vila-real |

Georges Mikautadze
Georges Mikautadze | LaLiga

El Villarreal debutará ante su afición este sábado con motivo del partido que le medirá al Deportivo de La Coruña y que supondrá el punto de partida de una secuencia con mucha carga competitiva.

Y es que los amarillos disputarán cinco encuentros en 15 días antes de afrontar el primer parón de selecciones, con dos jornadas intersemanales consecutivas en las que jugarán Champions y Liga.

Tras el choque frente al equipo gallego, los groguets debutarán en la máxima competición europea visitando al Borussia Dortmund el martes 8 de septiembre. Seis días después se enfrentarán al Betis en la Cerámica en el encuentro que cerrará la jornada 5 en Primera División.

El jueves 17 tendrán otra jornada intersemanal en la competición doméstica visitando al Málaga y tres días después recibirán al Levante. Tras esta secuencia, el Villarreal estará tres semanas sin jugar, retomando el fin de semana del 11 de octubre visitando al Real Madrid.

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