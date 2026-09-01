El mejor cumpleaños de Carlos Maciá

Carlos Maciá era, prácticamente a todos lo efectos, jugador del primer equipo del Villarreal. Así lo dejó claro el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, en una reciente comparecencia pública. De la misma forma también lo era para su técnico, Iñigo Pérez, quien cuenta con él como con uno más del plantel

Pero no cabe duda de que para cualquier futbolista el lucir el dorsal que le acredite como tal va más allá de lo meramente simbólico. Y ese le ha llegado precisamente al joven futbolista ilicitano en un día tan señalado como el de su 18 cumpleaños. Desde hoy Maciá vestirá la camiseta con el número 16 del Villarreal.

Precisamente el Villarreal quiso escenificar el momento en su redes sociales en forma de regalo para el futbolista. Un presente que seguro que no va a olvidar y que está al alcance de muy pocos jugadores de su edad. Precisamente Maciá es considerado uno de las mayores promesas del club de la Plana

Se une a Diatta y Rubén Gómez

Los tres canteranos del Villarreal CF | Villarreal CF

Maciá no es el único canterano que da el sato esta temporada al plantel dirigido por Iñigo Pérez. Junto al mediocentro, Rubén Gómez y Alassane Diatta ya lucen dorsal del primer equipo. De esta forma los tres jóvenes jugadores, formados en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, dan el salto definitivo tras firmar una gran temporada en las filas del filial amarillo.

Mientras que el centrocampista ilicitano lucirá el dorsal número 16, el guardameta valenciano hará lo propio con el número 13 y el poderoso centrocampista senegalés, el número 5.