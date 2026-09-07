Un Villarreal con dudas busca un complicado golpe de mano en Dortmund

Pese a que en el Villarreal eran conscientes de que el cambio de ciclo no iba a ser sencillo, la realidad es que este inicio de temporada está resultando ser muy duro para el conjunto de La Plana. Los amarillos no conocen la victoria tras cuatro jornadas y el tropiezo del pasado fin de semana ante el Deportivo de la Coruña es de los que hacen daño. Es por ello que necesitan dar un vuelco a su situación, y nada mejor que un triunfo de prestigio en una competición como la Liga de Campeones.

El propio Iñigo Pérez, quien no buscaba paños calientes tras la derrota, confía en que su equipo sea capaz de abstraerse en Alemania y dar su mejor imagen: “El jugador de fútbol está capacitado para en dos días volver a recoger la confianza, saber que lo han hecho muchas veces, que han tenido acierto, que generan ocasiones, que puede ganar en Dortmund. Eso no me preocupa y sé que sé que van a estar preparados, pero este inicio de temporada nos da algún síntoma, alguna alarma que debemos intentar afrontar de manera urgente para que no se repitan y como entrenador poder evidenciar un discurso que genere mayor convencimiento"

Con las bajas de Foyth y Carlos Romero y con el presumible cambio bajo palos para el debut de Gulacsi, el Villarreal regresa a un escenario donde la pasada temporada vivió un "infierno" tras ser vapuleado por cuatro goles a cero. En esta ocasión los castellonenses tratarán de mostrar una mejor imagen de la ofrecida durante la pasada temporada en Europa, aunque para ello deberán mejorar sobremanera sus prestaciones.

Los precedentes no son buenos en territorio germano donde los azulejeros no ganan desde hace 15 años. El Villarreal se impuso por última vez al Bayer Leverkusen, al que derrotó en los octavos de final de la Liga de Europa por 2-3 con goles del italiano Rossi y dos del brasileño Nilmar.

Desde entonces, su balance ha sido de tres derrotas y tres empates, con 12 goles en contra y 3 a favor. Especialmente significativas fueron las dos goleadas sufridas la temporada pasada cuando cayó por 4-0 ante su próximo rival y por 3-0 frente al Bayer Leverkusen.