Iñigo Pérez: "El partido frente al Deportivo será complejo y muy difícil"

El entrenador del Villarreal Iñigo Pérez ha reconocido el potencial de la plantilla del Deportivo de La Coruña, rival con el que se va a enfrentar este sábado en el Estadio de la Cerámica.

"Me gusta mucho lo que he visto del Deportivo, conozco al entrenador y su forma de sentir el juego. Han hecho un mercado importante, están haciendo apuestas de jugadores contrastados junto con otros que vienen con la ilusión de empezar en una nueva categoría", ha subrayado el preparador amarillo.

Por ello, espera "un partido complejo y muy difícil. Además, nosotros debemos mostrarnos lo suficientemente maduros como para saber que no hemos conseguido la victoria, pero que no se nos note en exceso esa ansiedad por ganar", ha advertido.

Iñigo Pérez ha reconocido que hará rotaciones en la secuencia de cinco partidos en 15 días que tendrán los amarillos, aunque no ha relevado si va a hacerlos desde este sábado.