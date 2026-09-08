Pablo Hernández vuelve a situar al Castellón en la cima siete meses después

El CD Castellón finalizó la jornada 4 de LaLiga Hypermotion en el primer puesto en solitario con diez puntos, posición que ya ocupó el pasado mes de febrero, siendo la mejor clasificación de la entidad en tres décadas y media.

Los albinegros escalaron hasta el liderato tras vencer al Albacete (2-0) y suman 10 puntos, uno de ventaja respecto al Eibar que es segundo y dos sobre el Leganés, que ostenta la tercera posición.

La última vez que el Castellón lideró la clasificación en Segunda división fue tras la jornada 26 de la pasada campaña y fue durante una única semana, tras la cual el Racing de Santander recuperó el primer puesto que ya no abandonaría hasta lograr el ascenso.

Ahora el Castellón tiene la oportunidad de defender de nuevo un liderato. Lo hará este sábado frente al Girona, un recién descendido con pasado reciente en Champions. Los catalanes vienen de ganar sus dos últimos partidos, lo que les ha situado en la quinta posición de la tabla.