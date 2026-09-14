El Castellón ya es el único invicto de Segunda

El Castellón se ha confirmado con el equipo más fuerte de este inicio de temporada en Segunda División gracias a su victoria por 1-2 ante el Girona, rival llamado a estar entre los mejores de la Liga al final de la temporada.

El equipo albinegro se sobrepuso a un gol encajado en los primeros minutos para remontar con tantos de Sienra y Álvaro García en los diez últimos minutos, firmando así su tercera victoria consecutiva.

Este triunfo refuerza el liderato del equipo de la Plana y le convierte en el único invicto de la competición después de que hayan perdido esa condición Sabadell y Leganés, que cayeron ante Mallorca y Tenerife respectivamente.