Pretemporada con sabor a baloncesto de alto nivel en Castellón

Castellón vivirá este fin de semana una interesante doble cita con el baloncesto. Amics del Bàsquet Castelló y NBF Castelló continúan avanzando en sus respectivas pretemporadas con dos partidos que permitirán a ambos conjuntos seguir acumulando minutos, probar conceptos y ajustar sus plantillas antes del comienzo de la competición oficial.

Rival de lujo para el NBF

El NBF Castelló, que afrontará su primer partido amistoso de la pretemporada ante Uni Girona. El encuentro está programado para este sábado 12 de septiembre a las 18:00 horas y supondrá la primera oportunidad de ver en pista al conjunto castellonense dentro de su preparación.

La cita representa una prueba especialmente atractiva por la entidad del rival. Y es que las catalanas son las actuales subcampeonas de LF Endesa y equipo final 6 de la Euroliga. Un lujo del que se podrá disfrutar con entrada gratuita en el Pabellón castellonense de Grapa

Más allá del resultado, el enfrentamiento permitirá al NBF comprobar su nivel competitivo, trasladar a la pista el trabajo realizado durante las primeras semanas de entrenamientos y comenzar a adquirir los automatismos necesarios de cara al inicio de la temporada. Además se podrán ver las muchas caras nuevas de un proyecto remozado que vuelve a estar bajo la batuta de Jaume Tormo.

Amics del Bàsquet mide su preparación ante el Prat

Amics Castelló | amics castellon

El Amics del Bàsquet Castelló tendrá este al CB Prat como uno de sus rivales de esta fase de preparación. El conjunto castellonense afronta el choque dentro de una pretemporada en la que el principal objetivo es que el equipo vaya adquiriendo ritmo competitivo y que las nuevas piezas comiencen a integrarse en los sistemas del técnico, si bien este partido será su debut en la Copa de España, y por tanto el arranque oficial de competición

El enfrentamiento ante el Prat medirá a los de José Luis Pichel a uno de los rivales llamados a pelear por la zona alta de la tabla pese a ser un recién ascendido. El cuadro barcelonés ha confeccionado además una plantilla con jugadores experimentados y conocedores de categorías superiores. Nombres como Thomas Smallwood, Sergi Costa o el ex ACB José Ignacio Nogués aportan experiencia y calidad a un equipo que buscará comenzar con fuerza su participación en la Copa España ante su afición.

Los castellonenses no podrán contar con Hugo Arbosa, convocado por la selección sub 23 de 3x3 . Tampoco parece que vaya a tener todavía demasiados minutos el uruguayo Gonzalo Iglesias, recién aterrizado tras un intenso verano de partidos con su slección