El Villarreal sigue sin ganar a pesar de rematar y generar más ocasiones que sus rivales

El Villarreal sigue sin ganar en partido oficial a pesar de tirar más y generar más o las mismas ocasiones que todos sus rivales en los cinco encuentros disputados en este arranque de la temporada.

Tan solo el Borussia Dortmund, en el partido de Liga de Campeones disputado este martes, ha igualado la capacidad de los groguets a la hora de rematar a puerta, ya que sumaron los mismos seis remates.

En lo que respecta a los partidos ligueros, en el primer partido en Santander, el Villarreal tuvo un saldo favorable de siete remates por tres de su rival. En el segundo partido ante el Atlético de Madrid, los locales remataron cuatro veces, por seis veces de los amarillos.

En el tercer partido disputado ante el Alavés en Vitoria, el saldo de ocasiones y de remates es de dos a seis, también para los de Iñigo Pérez; mientras que en el partido Deportivo de La Coruña de la jornada cuatro, los gallegos remataron tres veces por las cinco veces de los locales.

El saldo global es de treinta remates a favor del Villarreal en cinco partidos, por los dieciocho remates que han realizado sus cinco rivales.