El Castellón, pendiente de las convocatorias internacionales

El Castellón podría verse afectado por las convocatorias de la ventana internacional de la próxima semana, con varios jugadores que optan a ser citados por sus países.

Así, el centrocampista Matías Orozco aparece en las quinielas para acudir con la absoluta de Colombia con motivo de tres amistosos que disputa el país cafetero en Estados Unidos.

El meta Amir Saipi también tiene posibilidades de ser llamado por Kosovo, donde ha ido convocado con regularidad en los últimos años. Además, Rodrigo Rego podría ser citado por la sub-21 de Portugal.

Quien no acudirá con su selección es Ousmane Camara, que no ha aparece en la convocatoria de Guinea para jugar dos partidos de clasificación para la Copa de África.

Los jugadores que sean citados se perderán los encuentros frente al Leganés (lunes 28 de septiembre) y Ceuta (domingo 4 de octubre).