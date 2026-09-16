El "cumpleaños" feliz de Pablo Hernández en el CD Castellón

Hoy miércoles se cumple un año desde que Pablo Hernández asumió el cargo de técnico del primer equipo del CD Castellón. Una decisión valiente que ha tenido un resultado extraordinario, que ni los más optimistas hubiesen imaginado. Desde entonces el técnico ha conseguido transformar la trayectoria del equipo, que pasó de ocupar puestos de descenso a terminar la temporada en la primera plaza de LaLiga Hypermotion (Segunda) y disputar una promoción de ascenso.

Justo hace un año, el 16 de septiembre de 2025, el Castellón decidió destituir a Plat después de un mal inicio de temporada en el que el equipo sumó únicamente dos empates en las cinco primeras jornadas. Tras su salida, el club anunció que Pablo Hernández, entonces entrenador del filial, asumiría el cargo de manera interina. Sin embargo, los buenos resultados hicieron que la entidad terminara ratificándolo como entrenador principal.

Con Hernández al frente, el Castellón pasó de luchar por evitar el descenso a disputar la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports (Primera). El conjunto castellonense quedó eliminado ante el Almería en la primera eliminatoria, después de finalizar sexto la fase regular, en la que llegó a situarse como líder tras la jornada 28.

Durante este año, el Castellón ha sumado 24 victorias, once empates y siete derrotas en liga con Hernández en el banquillo, acumulando 83 de los 126 puntos en juego. Además, el inicio de esta temporada ha confirmado la buena dinámica del equipo: actualmente es líder de LaLiga Hypermotion y el único conjunto invicto de la categoría, después de encadenar cuatro triunfos y un empate en las cinco primeras jornadas.

Más allá de los resultados uno de los grandes méritos del técnico castellonense ha sido el dotar al equipo de una personalidad propia, con un estilo valiente pero siendo capaz de mostrar el equilibrio suficiente para que lleguen los resultados. Una personalidad que la ha generado el elogio generalizado del fútbol español.