Iñigo: "No tengo miedo a una destitución"

- Su estado de ánimo: "Estoy muy bien. Estoy de ánimo pleno, con la misma ilusión y entusiasmo del primer día. La rueda de prensa del otro día es porque creo que si uno no asume las responsabilidades y hace autocrítica, sino lo alude, se acaba convirtiendo en un patrón de conducta. Debo ser crítico conmigo mismo. Si estoy aquí sentado es porque lo habré hecho bien, pero no voy a lapidarme. Unas horas de duelo deportivo, pero con plena garantía de mi ilusión".
- ¿Cómo ve al vestuario?: "Pienso, haciendo una reflexión continua, la situación es que hemos empezado una pretemporada ilusionante con aspectos que a todos nos atraen, pero en el inicio de la liga nos hemos encontrado con algo que nadie esperaba, pero está sucediendo. Debemos sacar el martillo y hacer arena de playa. Reconocer la situación y saber que mañana tenemos una nueva oportunidad".
- Un problema mental: "Creo que es algo más mental que incluso aspectos físicos o tácticos, que también los hay. Cualquier escenario no previsto, donde hemos visto fases del juego que todo invitaba a la ilusión, pero cuando ha habido un revés, nos hemos descontrolado y nos ha faltado el orden que habíamos tenido hasta ese momento".
- Cambios tácticos: "Seguro habrá que cambiar situaciones tácticas. El día del Dortmund decidimos poblar el medio del campo, por su tipo de jugadores. Esas decisiones siempre van a estar, pero no tienen que ver con el estilo. La forma de jugar, el querer ir a presionar por ejemplo, no debe cambiar. Es la forma que conozco de transmitir el fútbol. Sí que debo cambiar para no tocar teclas en la segunda parte. Tenemos una tendencia habitual a encerrarnos en el área tras dominar en el gol, y en la segunda parte, te resquebrajas y ahí entra esa ansiedad. Analizar lo táctico y meter variantes, y la idea de juego no puedo decir que sea otra".
- Sobre su futuro: "El club en todos los sentidos, y más ahora en momento de debilidad en cuanto resultados, veo la misma forma de hablarme y ayudarme. Están cerca igual que el primer día. No sé si es una debilidad o virtud, pero no tengo temor al cese. Un entrenador sabe que esto puede suceder, es como el “memento mori”. Lo aceptamos y trabajamos para seguir muchos años juntos".
- Mejorar el nivel defensivo: “El nivel defensivo siempre viene precedido de engranajes previos que hace que el balón acabe dentro de tu portería, por lo que es un aspecto amplio. Sí, es algo que debemos solucionar para poder obtener victorias. A nivel mental, estamos en una fase muy mental, que viene precedida por un periodo de ilusión en la pretemporada y con el inicio de la liga no está encontrando los resultados. Insistir y tener paciencia.
- Corre mejor, no más: “"El otro día los datos físicos son impresionantes, pero son el claro ejemplo de no correr mucho, sino de correr bien. En el descanso se dan unas directrices, pero si no se ejecuta ese plan, es fallo del entrenador. Debemos ir a la táctica, a ver qué sucede contra cada rival… En el momento en el que ellos sean capaces de conseguir una victoria importante, genera raíz y a partir de ahí crecer".
- La plantilla sí cree en la idea: “Yo veo a los jugadores que creen, veo su predisposición, pero es un acto inconsciente. Es como cuando estás en un paso de cebra y tu madre te dice que cruces. Pues eso es un entrenador, conseguir ese acto inconsciente de no mirar atrás".
- Un duelo de urgencias contra el Málaga: "Un partido de certezas de dos equipos en descenso, que ansían la victoria, y entramos en un escenario mental. El equipo que sea más capaz de controlar la serenidad estará más cerca de conseguir la victoria. Seguramente que habrá cambios. La distancia entre uno y otro no es grande, nos obligará a utilizarlos a todos. Es parte de mi tendencia".