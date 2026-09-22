CD Castellón: El gol más especial de Diego Barri

El centrocampista del CD Castellón, Diego Barri fue uno de los nombres propios de la contundente victoria del Castellón ante el Tenerife de esta pasada jornada liguera . El salmantino abrió el marcador en un encuentro que terminó con un espectacular 5-0 y que, además, coincidió con su cumpleaños. Un triunfo que permitió a los albinegros firmar uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos y mantenerse al frente de la clasificación de Segunda División.

El futbolista castellano-leonés se mostró satisfecho por haber encontrado el camino del gol. Una manera especial de celebrar un día tan señalado para él: "Ojalá lleguen muchos más. No soy muy goleador, aunque es verdad que el año pasado pude hacer cuatro y esta temporada el objetivo es poder superarlo", reconoció.

El centrocampista vivió igualmente un momento especial al término del encuentro, cuando el equipo compartió la celebración con la afición. "Ha sido un partido redondo y hemos visto que la afición lo ha disfrutado igual que nosotros. Ojalá poda

Barri también puso en valor el nivel ofrecido por el conjunto albinegro, especialmente durante la primera mitad para acabar firmando uno de los mejores partidos de las últimas temporadas: "En la primera parte ha salido todo espectacular y es para estar muy orgulloso de todos. También orgulloso de la segunda parte porque no nos hemos permitido relajarnos en ningún momento y los que han salido han entrado a tope. Es de valorar la portería a cero y haber hecho un partido serio hasta el final", explicó.