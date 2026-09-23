Villarreal CF: Marruecos llama a Illias y la nómina de internacionales ya es de 12

De forma inesperada Illias Akhomach ha sido llamado por el seleccionador nacional Mohamed Ouahbi para incorporarse a la concentración de los "Leones del Atlas". De esta forma Illias ya se encuentra en el Complejo Mohammed VI de Maâmora, según ha confirmado la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF). Una buena noticia para el futbolista, que ya se perdió el Mundial este pasado verano, pero, a la vez, un contratiempo más para Iñigo Pérez que apenas podrá contar con efectivos para trabajar durante el parón.

Todo hace indicar que la convocatoria del extremo del Villarreal responde a la necesidad de Ouahbi de reforzar la parcela ofensiva dada la incertidumbre que rodea a Brahim Díaz a causa de unos problemas físicos. La llamada de Akhomach le llega en un gran momento de forma tras sus últimos partidos con el Villarreal.

De esta forma el Villarreal eleva su lista de internacionales a doce: Santiago Mouriño (Uruguay), Alex Freeman (Estados Unidos), Nathan Saliba, Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi (Canadá), Georges Mikautadze (Georgia), Nicolas Pepe (Costa de Marfil), Pape Gueye (Senegal), Renato Veiga (Portugal), Logan Costa (Cabo Verde) e Ilias Akhomach (Marruecos). De la misma forma Carlos Maciá ha sido convocado por la Selección Española Sub-19 para unas jornadas de entrenamiento

Finalmente Juan Foyth no ha viajado con argentina, por lo que en la sesión de esta miércoles Iñigo ha podido contar sólo con ocho jugadores de campo al margen de sus tres porteros, en una sesión marcada por la presencia de un gran número de canteranos