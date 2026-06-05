Pablo Hernández: "Nos llegan mensajes que nos llenan de orgullo"

- Dar normalidad: "Hemos intentado darle normalidad, una semana de trabajo como otra cualquiera. Vuelve a ser un partido de 90 minutos. El cambio es que luego espera la vuelta, y en un periodo corto de días. Pero bueno, no podemos pensar mucho más allá del partido de ida. Jugaremos con nuestra gente, que va a estar volcada. Normalidad, sabiendo lo que nos jugamos"
- Mensajes: "Muchos, es de agradecer. También cuando voy por la calle, me dan las gracias. Yo soy una parte de esto, intento poner mi grano de arena, esto es éxito de todos. Del primero al último en el club, de la afición... También muchos excompañeros nos desean lo mejor, que ojalá ascendamos. Son mensajes que a uno le llenan de orgullo. Es bonito"
- Experiencia del Almería: "A priori, muchas veces se dice que esa experiencia ayuda en partidos así, en manejar situaciones que se dan, pero al final pienso que jugadores que no han tenido esa experiencia han demostrado durante el año que están preparados, eso me deja tranquilo"
- Baja de Mellot: "Mellot no estará disponible. Mañana imposible, descartado. Tenemos varias opciones cuando no ha estado Mellot. Mañana pondremos a los que pensamos que nos pueden dar mejor rendimiento. Durante el partido también podemos cambiar"
- Afición: "La afición poco que decirle, ya lo sabe. El otro día fue increíble desde el recibimiento y hasta el último minuto y mañana también. Agradecer ese apoyo y luego que lo disfruten y que conecten con el equipo como toda la temporada. Lo conseguiremos entre todos"
- Quien es favorito: "A priori, lo que hemos comentado. Quedar tercero o cuarto te da ventajas, pero si ves la temporada de los cuatro ha sido muy pareja. Al final han sido dos puntos de diferencia. Eso dice de la igualdad de la categoría y entre muchos equipos. Son eliminatorias que se pueden decidir por detalles. La igualdad es máxima. Todos tenemos virtudes y al final por mucho que puedas pensar en Liga, esto es un play-off es diferente"