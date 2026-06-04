La afición del Castellón prepara un recibimiento masivo al equipo

La afición quiere darle un extra de motivación al CD Castellón en su objetivo de ascender a Primera división, por lo que prepara un recibimiento masivo al autocar del equipo antes del partido ante el Almería de la promoción de ascenso y se repartirán banderas albinegras en todos los asientos del estadio SkyFi Castalia.

La entidad castellonense realiza un llamamiento a su hinchada para repetir la imagen que dejó el último partido de la Liga Hypermotion ante el Eibar, con miles de seguidores participando en la recepción al autobús del equipo a su llegada a Castalia y, por ello, cita este sábado a las 19:00 horas a los aficionados en la calle Huesca, anexa al recinto.

Una vez en el interior del campo, los espectadores dispondrán en sus asientos de una bandera albinegra, en colaboración con la Federación de Peñas, para que todos los aficionados puedan lucir los colores del club de la Plana.

El Castellón sueña con regresar a Primera división, categoría en la que no milita desde 1991, tiempo en el que ha competido en Segunda, Segunda división B y Primera RFEF e incluso en Tercera división y que ha estado en varias ocasiones cerca de la desaparición.