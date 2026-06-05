LaLiga pone obstáculos a la pantalla gigante que preparan Ayuntamiento y CD Castellón para el playoff

El Ayuntamiento de Castellón se ha encontrado con un obstáculo inesperado en su intención de instalar una pantalla gigante para que los aficionados puedan seguir los partidos decisivos del CD Castellón fuera de Castalia. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha revelado este viernes en Onda Cero que LaLiga está poniendo dificultades para autorizar la retransmisión pública de los encuentros del playoff de ascenso.

Carrasco ha explicado que el consistorio había trabajado ya en la posibilidad de habilitar una pantalla municipal tanto para el partido de este sábado como para el encuentro de vuelta del próximo martes, con el objetivo de que los aficionados que no consigan entrada puedan vivir el decisivo partido junto al resto de la afición.

Sin embargo, la alcaldesa ha asegurado que la autorización depende de LaLiga y que, por el momento, el organismo no lo está poniendo fácil. “Queríamos poner pantalla, no solo el sábado para los que no pudieran ir, sino también el martes para la vuelta, porque somos muy optimistas”, ha señalado.

La primera edil ha destacado que la situación no afecta únicamente a Castellón. “LaLiga nos está poniendo problemas, no solo a nosotros. Ayer leía también que en Málaga querían poner una pantalla y tampoco les habían dejado”, ha afirmado.

Pese a ello, el Ayuntamiento no ha renunciado a la iniciativa y mantiene abiertas las gestiones junto al CD Castellón para intentar conseguir la autorización necesaria. “Ojalá nos dejen y nosotros estamos preparados”, ha subrayado Carrasco.

La alcaldesa ha explicado que ya ha abordado la cuestión con responsables del club y ha insistido en que el consistorio tiene todo dispuesto para organizar la retransmisión si finalmente recibe el visto bueno. “Si se pudiera se haría; si no se puede porque no nos dejan, no lo vamos a hacer”, ha manifestado.

Ayuntamiento y CD Castellón están preparados ante un posible ascenso

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que tanto el Ayuntamiento como el Club Deportivo Castellón llevaban tiempo trabajando conjuntamente para afrontar los distintos escenarios que podría plantear un eventual ascenso del equipo a Primera División y las posibles mejoras en el Estadio Sky Fi Castalia.

Carrasco ha destacado que si el ascenso se materializaba, tanto el consistorio como el club estaban preparados para asumir los retos de la nueva categoría.

La primera edil ha explicado que ambas partes habían analizado diferentes posibilidades desde la llegada de la actual directiva y ha recordado las actuaciones realizadas en el Estadio Sky Fi Castalia, entre ellas las mejoras en el sistema de drenaje y las obras ejecutadas en las gradas de Preferencia y Tribuna.

"El Ayuntamiento lo dejó en las mejores condiciones posibles y también el club lo mantiene así", ha afirmado.