Javier Fortuño, presidente de Amics: "El proyecto pasa por subir a Primera FEB y consolidarse"

Javier Fortuño ha asumido la presidencia de Amics Castelló después la marcha de Luis García tras cerca de dos décadas en el cargo . El nuevo dirigente llega con la ilusión de consolidar un buen proyecto de baloncesto en la capital de La Plana y regresar, lo antes posible, a la Primera FEB, categoría que asegura le corresponde a la entidad

En esta entrevista en Onda Cero el abogado castellonense analiza el presente de la entidad, así como los retos que la SAD va a plantear de cara al futuro más inmediato: "Vamos a hacer una ampliación para que entren más socios, buscamos patrocinadores potentes para la próxima campaña, sea cual se la categoría"

Fortuño tiene claros los objetivos deportivos que quiere alcanzar las próximas temporadas: "Creemos que el club tiene que estar en Primera FEB, aunque el ascenso no es fácil, y posteriormente consolidarse. Los dos fichajes que hemos hecho han sido gracias a ser SAD y al dinero que ha entrado, porque si no hubiera sido posible. Han sido dos buenos fichaje y tenemos un buen equipo", afirma

El dirigente, eso sí, asegura que el club debe avanzar con pasos seguros: "Soy asesor de empresas. Quiero que mis empresas vayan bien, con los pies en el suelo y los presupuestos claros. Y aquí va a ser igual: no vamos a hacer locuras"

Pichel : "Este domingo espero un partidazo"

El técnico de los castellonenses, José Luis Pichel, se ha referido esta mañana al partido ante el cuadro ibicenco. El madrileño espera un partido entre dos equipos "muy tácticos y con variantes": "Hay mucho en juego por lo que el control de las emociones y el saber estar calmado será importante, pero también el carácter"

Tras la importante victoria en Huesca, el "coach" de Amics ha elogiado a la potente plantilla rival: "Ellos tiene un equipo supercompleto, con más juego en el poste bajo que nosotros. Nosotros, somos más móviles, tenemos que hace nuestro juego y habrá una pelea importante en estructura de roster. Ellos son un equipazo, en Primera FEB no descenderían. Son capaces de generarse ventajas , anotar aunque defendamos bien, y hay que adaptarse a ello"