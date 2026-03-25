Amics caliente motores para su finalísima ante el San Antoni

La del este próximo domingo es una fecha marcada en rojo en el calendario del Amics. El equipo castellonense, se juega parte de sus opciones de ascenso en un encuentro clave como será el que disputarán ante el Sant Antoni de Ibiza, rival con el que comparten liderato. Tras este partido quedarán tan sólo tres jornadas para llegar al final de la liga regular.

Los castellonenses llegan bien a la jornada , tras cuatro victorias consecutivas y después de imponerse este pasado fin de semana al Huesca en un complicado desplazamiento. En juego el liderato en solitario y el basquet average tras la derrota por cinco puntos (80-75) en el partido de la primera vuelta. Tras este duelo restarán tres jornadas más, dos de ellas a domicilio ante el Albacete (tercer clasificado) y Llíria (quinto). De por medio el duelo provincial con la visita del Benicarló al Ciutat el próximo 12 de abril.

Cabe recordar que los campeones de grupo disputarán entre ellos una eliminatoria final a doble partido y que el ganador de esta eliminatoria asciende directamente a la Primera FEB , además de proclamarse campeón. El equipo que pierde esta final se reengancha a los Playoffs en la segunda ronda, por lo que tiene una segunda oportunidad para lograr el objetivo.

Por todo ello el club de La Plana ha preparado una serie de eventos con el fin de que el Ciutat presente el mejor ambiente de la temporada para un partido que puede marcar el destino de la temporada

El mejor ambiente posible

Tal club ha informado, estas van a ser la medidas que adoptarán buscando el mejor escenario para el encuentro

Desde las 10:00 horas, los aledaños del pabellón se convertirán en un espacio festivo pensado especialmente para familias y aficionados, con una amplia programación de actividades previas al partido. Entre ellas, destacan los castillos hinchables, pintacaras, un taller de chapas, un concurso de dibujos y un test de conocimiento sobre el club, además de muchas otras sorpresas que harán de la mañana una auténtica fiesta del club.

Ya durante el partido, el club continuará con las acciones de animación. En el descanso, se llevará a cabo la entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos organizados, con el patrocinio de Jabones Beltrán.