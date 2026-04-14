Gerard recupera la sonrisa

Gerard Moreno es un ejemplo de resiliencia, aunque sea muy a su pesar. El máximo referente amarillo vuelve a disfrutar de cierta continuidad sobre la cancha mucho tiempo después, y a fe que su equipo lo está notando para bien. Ante el Athletic este pasado fin de semana disputó un partido completo por segunda semana consecutiva. Algo que no sucedía desde hace más de dos años.

Exactamente hay que remontarse a quince meses atrás, a las jornadas 20 y 21 ligueras de la temporada 23/24. Esa fue la primera de Marcelino en esta nueva etapa como técnico amarillo. En ese momento el delantero catalán llegó a encadenar cuatro partidos completos, tres de Liga y uno de Copa . Disputó las jornadas 19, 20 y 21 ante Valencia, Las Palmas y Mallorca y, de por medio, lo hizo en la eliminatoria copera ante Unionistas de Salamanca.

Desde la temporada 20-21, cuando las lesiones todavía le respetaban y le permitieron alcanzar su cenit como futbolista, el catalán no ha podido gozar de la regularidad deseada. Aquella temporada Gerard jugó 46 partidos (39 como titular y 24 de ellos completos), en los que anotó 30 goles, entre ellos el de la final de la Europa Leage ante el Manchester United que le dio el primer titulo al Villarreal. En dos campañas el delantero había sumado 50 goles, dos trofeos Zarra consecutivos y era el mejor delantero español del momento.

Pero justo en ese momento comenzó su calvario: la temporada siguiente, con el Villarreal alcanzado las semifinales de Champions, redujo su participación a 26 partidos, de los que sólo 13 fueron completos. En el recuerdo de la hinchada amarilla, la semifinal europea ante el Liverpool donde el futbolista se tuvo que retirar al descanso del partido de vuelta con la eliminatoria igualada. Y el posterior derrumbe del equipo sin su estandarte sobre el terreno de juego

Dicha dinámica que se ha repetido desde entonces por desgracia para jugador y club , sumando en las tres siguientes temporadas tan sólo 20 partidos completos antes de llegar a este momento. En la presente temporada el futbolista no ha bajado los brazos y, cuando el físico se lo ha permitido, ha sido determinante para los de La Plana. Ya suma un partido más que la pasada campaña y, con ocho goles, es le tercer mejor goleador amarillo tras Mikautadze y Moleiro con 9

Tras la exhibición de fútbol que el delantero dio en San Mamés esta pasado fin de semana, su técnico, Marcelino, no dudó en lanzarle elogios: "Jugando a este nivel, con las jornadas que quedan, no sé si será un futuro mundialista. Da continuidad al juego, tiene gol y último pase. Esto es muy complicado. Por eso, ha sido complicado que este jugador, y esta persona, haya sufrido tanto en estos dos últimos años”