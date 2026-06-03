Iñigo: "Vamos a quedarnos con todo lo bueno que ha hecho Marcelino"

El Villarreal presentó a Iñigo Pérez como nuevo técnico para las tres próximas temporadas. Una apuesta importante la del club de La Plana ya que el navarro sustituirá en el banquillo a una leyenda de la entidad como Marcelino García Toral. Iñigo se mostró ilusionado ante el reto que representa jugar la Champions y convencido de su capacidad para afrontarlo.

Ilusionado y responsabilizado: “Estoy muy ilusionado y entusiasmado con este nuevo paso. Siempre se pregunta al entrenador que cómo van a jugar sus equipos y qué puedes prometer. Los resultados sabemos que no se pueden prometer, pero me siento identificado con el tema de la importancia familiar, el tema del sacrificio y el trabajo y la ilusión. Esto sí que lo puedo prometer, lo garantizo y ojalá que luego mi capacidad como entrenador pueda entregarnos resultados y vivamos años muy bonitos a nivel de resultados. Sé que es un paso importante y estoy responsabilizado con ello. Intentaré corresponder y empieza una etapa muy ilusionante para mí”

Aprender dónde llega: “Aprendí de Marcelo Bielsa que lo más importante antes de empezar a trabajar es conocer el entorno, la cultura y cómo son las personas que habitan en esa región. El Villarreal lleva treinta años bajo la misma presidencia y eso nos ha permitido ver a todos los que amamos el fútbol el recorrido que ha realizado el club, desde posiciones más modestas hasta convertirse en un equipo consolidado en Europa, con grandes resultados y un enorme éxito a nivel de cantera. Entiendo que el trabajo bien hecho siempre ha estado fundamentado en una familia y que, a partir de ahí, todos los que vamos llegando entendemos las cosas de una manera similar. Por tanto, necesitaré cierto tiempo para adherirme plenamente a esa idea, pero creo que mi formación en el Athletic Club y mis experiencias en Osasuna, Numancia y Rayo Vallecano comparten características y rasgos muy similares. Por eso pienso que la adaptación no será difícil para mí”

El nuevo técnico junto a Fernando Roig | Villarreal CF

Decidió rápido: “La verdad es que uno no necesita demasiado convencimiento para decir que sí a un equipo como el Villarreal, especialmente en un momento incipiente de mi carrera. Estoy en una etapa en la que toda mi energía y determinación están orientadas a consolidarme como entrenador. Por eso, cuando surgió esta posibilidad, no tuve ojos para nadie más. Es un paso importante y con mucha responsabilidad, pero sinceramente no fue difícil tomar la decisión.

Idea futbolística : “Lo primero que uno debe hacer es entender el ecosistema. Cuando llegas a un vestuario nuevo debes hacer exactamente lo mismo: saber qué jugadores tienes, cómo han jugado, qué han hecho, cómo han entrenado y obtener toda la información posible sobre cómo son, cómo sienten y cuál es su entorno. A partir de ahí se desarrollan las ideas propias. Este equipo ha terminado tercero en la Liga y la base consolidada de tantos años, junto al trabajo realizado por Marcelino, es algo que debemos conservar. Lo único que podemos hacer es quedarnos con todo lo bueno y añadir poco a poco los matices que cada entrenador tiene en su forma de pensar”

Cantera y filial: “ No puedo ayudarles más de lo que ellos mismos sienten por el Villarreal, pero sí sé perfectamente lo que significa estar lejos de casa desde joven y acercarse progresivamente al primer equipo. He vivido fuera de mi hogar desde los trece años y conozco esa sensación de estar cada vez más cerca del sueño, pero también de sentir que todavía está lejos. El entrenador del primer equipo debe ser consciente de todos los sentimientos que confluyen en los jugadores.Además, debe existir una apuesta real por ellos. Está muy bien acompañarlos y comunicarse con ellos, pero lo que realmente necesitan es que el entrenador los ponga a jugar, los evalúe, les permita equivocarse, acertar y crecer"

Iñigo Pérez | Villarreal CF

Plantilla actual: “ Sabiendo que puede haber cambios en el mercado, creo que es una plantilla excelente. Además, ha sabido corresponder a su calidad con resultados. Terminar terceros en esta Liga de la forma en que lo han hecho tiene muchísimo mérito. Han conseguido clasificarse para la Champions League y, aunque seguramente todos tengamos la sensación de que quedó alguna espina clavada, no es nada sencillo alcanzar ese nivel. Por tanto, la valoración que hago de la plantilla es máxima. Quedar tercero en la Liga habla por sí solo.