Iñigo Pérez firma por tres temporadas con el Villarreal

El Villarreal ha fichado para las próximas tres campañas al técnico navarro Íñigo Pérez, quien, tras dirigir al Rayo Vallecano, se convertirá en el sustituto de Marcelino García Toral en el banquillo 'groguet', según anunció este lunes el club en un comunicado.

Tras jugar en equipos como Osasuna, Athletic Club, Mallorca o Huesca, se estrenó en los banquillos como ayudante de Andoni Iraola, pero no lo pudo acompañar a Inglaterra por problemas burocráticos.

Su debut como primer entrenador llegó en febrero de 2024, cuando, tras la destitución de Francisco Rodríguez, se hizo cargo del Rayo Vallecano.

El nuevo entrenador del Villarreal ha dirigido al equipo vallecano dos campañas y media y en este último ejercicio condujo a la final de la Conference League, una trayectoria que el club amarillo calificó como "brillante y prometedora".

Con 38 años, Íñigo Pérez será uno de los técnicos más jóvenes en hacerse cargo del primer equipo del Villarreal sin llegar desde la cantera del club. Además, se estrenará en la Liga de Campeones la próxima campaña.

El técnico se ha presentado este martes por la tarde en la sala de prensa del Estadio de la Cerámica, un acto con el que ambas partes iniciarán públicamente esta nueva etapa.