Baloncesto

Javier Fortuño: "Me gustaría ver a 4000 personas en el Ciutat este domingo"

El presidente de Amics espera que el público aúpe a su equipo este próximo domingo en el Ciutat (12:00 h) . Los castellonenses necesitan remontar los seis puntos de diferencia con los que regresaron de Albacete

Castellón se volcará con el "súper domingo" del CD Castellón y del Amics

Víctor Franch

Castellón |

Tras una larga temporada, este domingo llega el día D para el Amics Castelló. El equipo de La Plana recibe al Albacete en el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva por el ascenso a Primera FEB y en la que los castellonenses están obligados a remontar los seis puntos de desventaja con los que regresaron de tierras manchegas.

El equipo entrenado por José Luis Pichel llega con toda la plantilla a disposición del técnico madrileño toda vez que se espera un ambiente de gala en el graderío del Ciutat de Castelló. No en vano la directiva, encabezada por el presidente Javier Fortuño, ha trabajado a destajo durante estas semanas para no dejar ningún cabo suelto.

Precisamente el dirigente castellonense atendió a los micrófonos de Onda Cero horas antes del partido más importante de la temporada y donde aseguró que le "gustaría" ver un pabellón con "cuatro mil espectadores"

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