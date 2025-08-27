Arnau Tenas ya está en Vila-real

El Villarreal oficializará en breve el fichaje del portero, Arnau Tenas. El guardameta de Vic, que llega procedente del PSG , que esta mañana ha llegado a la Ciudad deportiva amarilla para pasar la revisión médica, firmará para las cuatro próximas temporadas. El Villarreal pagará 2.5 millones de euros por el fichaje de quien fuera guardameta de la selección sub 21 española.

A sus 24 años y tras dos años con poca participación en un gigante como el PSG, el catalán buscará hacerse un hueco en un proyecto atractivo como el del Villarreal. Tras llegar hace dos veranos al actual campeón de Europa procedente del Barcelona, quien fuera internacional sub 21 y campeón olímpico con España, tan sólo ha podido disfrutar de siete partidos durante este periodo de tiempo.

Su fichaje podría propiciar la salida en esta recta final de mercado de algunos de los dos guardametas que están actualmente en plantilla. Y dada la apuesta de Marcelino por Luiz Junior en esta recta inicial de temporada, las miras apuntan al madrileño Diego Conde. Pese a que la portería parecía cubierta en principio con la figura de los dos arqueros, Marcelino ya dejó claro al club desde el finales de la pasada temporada su deseo de mejorar dicha demarcación. Tras tantear sin éxito los fichajes como el Kepa o el del madridista Lunin, finalmente los amarillos se han decantando por el del canterano del FC Barcelona

Oluwaseyi llega hoy

Oluwaseyi apunta a la delantera del Villarreal | Canada

El próximo fichaje amarillo será el del internacional canadiense, Tani Oluwaseyi. El delantero de los Minesotta vuelva ya en dirección a España y mañana pasar la revisión médica. El Villarreal pagará 8 millones de euros finalmente por el delantero de origen nigeriano

El de Tani no será el último fichaje toda vez que los amarillos buscan un sustituto para Yeremy Pino tras si fichaje por el Crystal Palace y un delantero centro. De la misma forma se está a la expectativa de lo que pueda suceder en esta recta final de mercado