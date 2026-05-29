Pablo Hernández: "Esta afición se merece un play off en Castalia"

En plena cuenta atrás para que llegue la "hora de la verdad", el entrenador del Castellón, Pablo Hernández, afirmó en la previa del duelo del domingo frente al SD Eibar, decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos de disputar la promoción de ascenso, que el equipo únicamente tiene “en la victoria” su objetivo, aunque otros marcadores también podrían favorecerles.

“Estas semanas se viven distintas, hay mucho en juego. Al final esto sí que se puede considerar como una final. Tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, jugar con nuestra gente aquí en Castalia”, declaró en rueda de prensa el técnico castellonense, quien explicó además que pretende “transformar en cosas positivas” factores como “los nervios, la presión y las emociones”.

Según indicó, uno de los aspectos fundamentales será evitar “precipitaciones” y reducir al mínimo los “errores”, especialmente “querer ganar el partido al minuto 1". Asimismo, subrayó la importancia de “intentar estar lo más tranquilos posible”, además de “elegir bien y leer bien la situación del partido”. “Sabemos que la victoria nos da el estar en play off, ya veremos en qué posición, pero es lo único que tenemos en el pensamiento”, comentó.

Un rival al alza

El técnico se refirió al gran momento del rival. Sobre el conjunto armero, Pablo Hernández destacó que “es el mejor equipo en la segunda vuelta" y recordó que llega al encuentro con una necesidad mayor de sumar los tres puntos.

"El Eibar necesita la victoria, necesita ganar. Eso no creo que vaya a hacer que se vuelvan locos ni que vengan a hacer nada distinto a lo que hacen. Es un equipo agresivo en la presión, un equipo que presiona hacia adelante, que con balón intenta proponer, intenta jugar al fútbol”, señaló.

Un triunfo permitiría al CD Castellón seguir soñando con el regreso a Primera División después de 35 años alejado de la élite. “Sabemos lo que sería vivir un play off aquí en Castalia después de tantos años, el tener esa oportunidad de disputar play off para subir a Primera división es algo increíble que esta afición se merece vivir”, concluyó.