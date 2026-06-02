Iñigo comienza con las pilas cargadas

La etapa de Iñigo Pérez en el Villarreal empieza con fuerza y con mucho trabajo por delante para el nuevo técnico amarillo. El navarro, que llega hoy a Vila-real tras ser anunciado en la tarde de ayer como nuevo técnico de los castellonenses, tiene por delante una agenda intensa y mucho trabajo que realizar en los próximos días.

El primer acto público del navarro tendrá lugar esta tarde en la que será su presentación oficial como nuevo técnico amarillo. A partir de ese momento deberá sentarse con el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, y la dirección deportiva amarilla, encabezada por Miguel Ángel Tena con muchos asuntos que abordar sobre la mesa

Si bien es cierto que, como es habitual, el Villarreal suele planificar las temporadas con tiempo y a buen seguro que tiene avanzadas muchas de las decisiones que tomarán, todavía queda tela que cortar en la planificación futura. Entre ellas decisiones sobre el futuro de algunos futbolistas, en las que la opinión del nuevo técnico será decisiva. También sobre los perfiles y los nombres que se puedan incorporar esta campaña al "submarino"

De la misma forma el club de La Plana tiene que acabar de planificar la pretemporada, que estará marcada por la ausencia de hasta siete jugadores que participan en el Mundial. En ese sentido, y dado que deberá echar mano de la cantera, la semana servirá para que se ponga al día con las posibilidades que ofrece un fútbol base que apunta a tener mayor protagonismo de cara al futuro

La semana servirá para que Iñigo conozca de primera mano las instalaciones del club y la infraestructura humana con la que podrá contar durante su periplo en Vila-real. Además seguro que se le podrá ver disfrutando "in situ" del torneo la Liga Future que se celebrará este fin de semana el la Ciudad Deportiva Pamesa