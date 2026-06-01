Al 'play off' por la puerta grande

El Castellón ha prolongado su temporada más allá de la fase regular después de firmar su pase al play off de ascenso con una sufrida pero merecida victoria ante el Eibar por 2-1.

El equipo de la Plana gozó de ocasiones claras para un marcador amplio, pero tuvo que esperar hasta el pitido final para atar la plaza de promoción. Un gol del recién incorporado Suero en el minuto 71 hizo la diferencia.

Los albinegros se enfrentarán en semifinales del 'play off' al Almería, que ha finalizado tercero en la Liga. El partido de ida se jugará este sábado en el SkyFi Castalia y la vuelta en el US Almería Stadium el martes 9 de junio. Ambos choques se iniciarán a las 21:00 horas.

Si los de Pablo Hernández sacan adelante esta eliminatoria, se enfrentarán en la final al ganador del Málaga-Las Palmas.