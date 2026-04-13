El Villarreal se hace fuerte en San Mamés

El Villarreal ha recuperado las buenas sensaciones a domicilio con su victoria por 1-2 ante el Athletic de Bilbao, lo que le permite abrir una pequeña brecha en la tercera posición que ocupa en la clasificación.
Los de Marcelino se han impuesto gracias a los goles marcados por Cardona y Alfon en la primera parte. En la segunda, los rojiblancos acortaron distancias cerca del final.
En un once con cuatro cambios respecto al que perdió frente al Girona en la jornada anterior, el conjunto amarillo ha dado la talla en un campo que se le había dado mal en las últimas temporadas.
El Villarreal alcanza los 61 puntos en la clasificación, lo que le permite abrir una distancia de cuatro puntos en la tercera posición sobre un Atlético de Madrid que cayó en su visita al feudo del Sevilla.
En la lucha por la Champions, los groguets amplían su distancia sobre la quinta posición en 15 puntos, con solo 21 por disputarse.