La eliminatoria ante el Almería, declarada de "alto riesgo"

La Comisión Estatal Contra la Violencia ha declarado de "Alto Riesgo" la primera eliminatoria del play off de ascenso a Primera División entre el CD Castellón vs UD Almería. Por ello, el club albinegro ha comunicado que la venta de entradas físicas en taquillas y la venta online estará cerrada el próximo sábado 6, día de partido.

En aplicación de la Ley 19/2007, los seguidores visitantes que se encuentren en zonas del graderío destinadas a los aficionados locales se exponen a la expulsión del SkyFi Castalia al no ser posible su reubicación. Así mismo, en el UD Almería vs CD Castellón del próximo martes 9 a las 21 horas en el UD Almería Stadium, una vez el club almeriense habilite la venta al público general, los aficionados orelluts solo podrán ocupar el sector de entradas visitantes gestionadas directamente por el CD Castellón.

El Club Deportivo Castellón avisa de que no se hace responsable si, en aplicación de la Ley 19/2007, no se permite el acceso al UD Almería Stadium el próximo martes 9 de junio a las personas que hayan comprado entradas en zona local. Los aficionados deberán haber adquirido las entradas que el CD Castellón puso en venta a través del área de abonados, con su identificación pertinente.