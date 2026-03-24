Villarreal CF: Gerard agranda su leyenda

Gerard Moreno anotó un nuevo tanto este pasado fin de semana para alumbrar de una nueva victoria de un Villarreal cada vez más cerca de amarrar una plaza de Champions. Pero el del catalán no fue un gol más. Su tanto, el 129 de su carrera como jugador de Primera, le sitúa entre los 10 mejores goleadores del siglo XXI y hace honor a una extraordinaria trayectoria.

El ariete de Santa Perpetua de la Mogoda inauguró el marcador de la jornada el pasado viernes como un tanto que sigue agrandando su leyenda en el club de La Plana. Gerard, que ya es de largo el mejor goleador en la historia de la entidad castellonense, ha superado con sus recientes goles a leyendas de La Liga como Forlán, Negredo o Raúl González en el ranking anotador de este siglo. Con el anotado ante la Real , iguala los 129 tantos de otro ex Villarreal como es Roberto Soldado para empatar en la décima plaza del escalafón. Puesto que ostentará en solitario cuando vuelva a ver puerta .

Por delante cifras ya difíciles de alcanzar como son los 156 goles de Samuel Etto o los 158 de Aduriz como los retos más cercanos. La tabla la encabezan dos “extraterrestres” como son Messi con 474 goles y Cristiano Ronaldo con 311